بالفيديو| روبي ترقص على أغانيها ومصطفى شوقي يغني "ملطشة القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت المذيعة إنجي علي، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بمقاطع من حفل أقيم عقب انتهاء توزيع جوائز الدورة 41 لـ"القاهرة السينمائي الدولي"، احتفالًا بانتهاء الفعاليات، وحضره عدد كبير من ضيوف المهرجان، ونظمه أحد الرعاة.

أقيم الحفل في أحد فنادق القاهرة، وشارك في تقديم فقراته الفنانة الاستعراضية دينا، المطرب مصطفى شوقي صاحب أغنية "يا ملطشة القلوب"، والفنانة روبي والتي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها تفاعل معها الحضور منها "ليه بيداري"، "يا الرموش"، "انت عارف ليه"، وأشعلت فقرتها بالرقص على أنغامها.

جدير بالذكر أن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، شهد حضور نجوم الفن، وبينهم "ليلى علوي، عبير صبري، بسمة، رانيا يوسف، سيد رجب، خالد سليم، السيناريست إنجي علاء، شيرين رضا، حنان مطاوع، هنا شيحة، المخرج الفلسطينية نجوى نجار".