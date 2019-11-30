ليلى علوي: "شرف ليا وجودي في ختام القاهرة السينمائي الـ 41"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أشادت الفنانة ليلى علوي، بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، مؤكدة أنه شرف لها التواجد في هذه المناسبة.
وكتبت علوي، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "كان شرف ليا إني أطل عليكم في أول حفل الختام.. بشكر كل القائمين على المهرجان، اللي تعبوا عشان يظهر بالتنظيم والشكل ده، وإن شاء الله نلتقي في الدورة الـ42".
يذكر أن، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي"، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختتمت فعالياته أمس الجمعة.
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