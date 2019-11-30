أمير كرارة عن ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب: "الرجولة والجدعنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان أمير كرارة، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بصورة تجمعه بعدد من أصدقائه في الوسط الفني.

ويظهر كرارة في الصورة إلى جوار الفنان محمد رجب، الفنان فتحي عبدالوهاب والفنان ياسر جلال، وكتب في تعليقه عليها "الرجولة والجدعنة والقلب الطيب".

جدير بالذكر أن أمير كرارة يستعد للمشاركة في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل "الاختيار"، بينما يقدم ياسر جلال مسلسل "الفتوة"، ويواصل محمد رجب تصوير دوره في مسلسل "الأخ الكبير" المقرر عرضه قريبًا، أما فتحي عبدالوهاب فلم يكشف عن عمله الجديد في الدراما التليفزيونية وينتظر طرح فيلم "لص بغداد" الذي يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد إمام.