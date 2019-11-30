اليوم.. مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل قاعة ثروت عكاشة في أكاديمية الفنون، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت 30 نوفمبر، مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة، على أن يتم إقامة مؤتمر آخر بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر بحضور: د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، د. علاء عبدالعزيز رئيس المهرجان.

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يقام المهرجان في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية.

الجدير بالذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم من الهيئة العربية للمسرح.