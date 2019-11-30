خالد النبوي يسأل الجمهور عن الشخصية التي يحبون أن يقدمها في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يفاضل الفنان خالد النبوي، بين عدة شخصيات لتقديمها في عمل درامي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح تجربته الدرامية الجديدة "ممالك النار"، والتي لازالت تحصد النجاحات تزامنا مع عرض الحلقات على مجموعة قنوات "إم بي سي".

وكتب النبوي، عبر حسابه على "تويتر"، مستطلعًا آراء جمهوره، قائلاً: "اكتر الشخصيات إلى الآن.. أحمس، تحتمس، اخناتون، رمسيس الثاني، إبراهيم باشا، خالد بن الوليد، سعد الشاذلي.. من فضلكم عايز جواب نهائي ".

مسلسل "ممالك النار" باكورة إنتاج شركة "جينوميديا"، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس.