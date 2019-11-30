تراند اليوم : فيديو صادم.. إصابة شعبان عبدالرحيم بالشلل



نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية، مقطع فيديو صدم الجميع، إذ ظهر الفنان والمطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم وهو يحيي حفلًا غنائيًا في مطعم ليالي المحروسة البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهر الفنان الشعبي المصري وهو جالس على كرسي متحرك، في الوقت الذي قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب بالشلل، وسط صدمة النشطاء.

وشهد مطعم ليالي المحروسة، حفلات غنائية سابقة، لمطربين شعبيين مصريين، حيث أحيا الفنان سعد الصغير ليلة سابقة فيه كما أحيا الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة حفلًا آخر.

البولفارد ... ليالي المحروسة 🇸🇦🔥🙏🏻❤️ pic.twitter.com/QshSma2fs4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 29, 2019

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)