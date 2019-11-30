أحيا الفنان الشعبي المصري ، شعبان عبدالرحيم حفلاً غنائياً في مطعم ليالي المحروسة في البوليفارد ، ضمن فعاليات موسم الرياض . وظهر عبدالرحيم ، وهو يغني من على كرسي متحرك ، ويقدم بعض من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور .
جدير بالذكر أن مطعم ليالي المحروسة ، كان قد شهد عدد من الحفلات لبعض الفنانين الشعبيين المصريين ، من بينهم “عبدالباسط حمودة” و “سعد الصغير” .
كانت هذه تفاصيل خبر على كرسي متحرك .. شاهد: الفنان شعبان عبدالرحيم يحيي حفلاً في مطعم ليالي المحروسة بالبوليفارد الرياض... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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