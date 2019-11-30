شاهد: أصالة تحيي حفلا غنائيا وتلهب حماس الجمهور في موسم الرياض

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلا غنائيا على مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة البوليفارد بالرياض، ضمن فعاليات حفلات موسم الرياض.

لاقي حفل أصالة صدى واسع في ، وانتشر هاشتاق “أصالة في الرياض” عبر تويتر، وتداول نشطاؤه فيديوهات وصور الحفل، الذي جعل الفنانة السورية تتصدر البحث عبر جوجل في المملكة.

وقدمت أصالة خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور وألهبت بها حماسمهم، من بيها أغانيها الأخيرة «بنت أكابر، ما أسامح، كبير الشوق»، وغيرها من الأغاني.

وكان الفنان التونسي صابر الرباعي، مفاجأة حفل أصالة بالرياض، إذ حضر للحفل وصعد معها على المسرح لتقديم أشهر دويتو لهما «علي جرى» التي حققت نجاحًا كبيرًا عندما قدّماها لأول مرة عام 2001.