نانسي إبراهيم تتألق في تقديم ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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تألقت أمس نانسي إبراهيم نجمة قناة نايل سينما، في إطلالتها الجديدة خلال فاعليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، في دورته الحادية والأربعون، على السجادة الحمراء بالأمس، فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الحادية والأربعين.
تألقت نجمة نايل سينما في لقاءات مباشرة مع
كما استضافت نانسي نجوم عالميين مثل الممثل الصينى بطل فيلم الحرب الرابعة، وصناع الفيلم المكسيكي رجل ودود، والتقت أيضا بالمخرج المغربى الكبير حسن بن جلون وتحدثت معه عن فيلمه من أجل القدير المشارك فى مسابقة آفاق عربية.
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