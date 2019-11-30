تعرف على موعد وتفاصيل انطلاق مهرجان جاز وأفلام

يقام مهرجان " جاز وأفلام " الذي تأسس عام 2015 في مصر، دورته الخامسة، في الفترة من السبت 7 الى الأحد 8 ديسمبر من الشهر المقبل، وذلك في مكتبة مصر الجديدة.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات مثل "محاضرات، عروض أفلام"، ومن المقرر يتم تكريم الفنان يحيى خليل من مصر، والفنان علي فاركيه توريه من مالي .

ويشار إلى أن سينظم المهرجان

لقاء مفتوحًا مع يحيى خليل، يروي خلاله عن نشأة وتطور موسيقى الجاز في مصر، بجانب عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية، التي تتحدث عن العلاقة التى ربطت بين السينما وموسيقى الجاز ومنذ نشأتهما معا، في الربع الأول من القرن العشرين.