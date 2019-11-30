يقام مهرجان " جاز وأفلام " الذي تأسس عام 2015 في مصر، دورته الخامسة، في الفترة من السبت 7 الى الأحد 8 ديسمبر من الشهر المقبل، وذلك في مكتبة مصر الجديدة.
ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات مثل "محاضرات، عروض أفلام"، ومن المقرر يتم تكريم الفنان يحيى خليل من مصر، والفنان علي فاركيه توريه من مالي .
ويشار إلى أن سينظم المهرجان
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد وتفاصيل انطلاق مهرجان جاز وأفلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.