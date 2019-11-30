ليلى علوي عن مشاركتها في ختام القاهرة السينمائي: شرف ليا

أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بالمشاركة في حفل ختام الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير "انستجرام".وكتبت ليلى عبر حسابها قائلة :" كان شرف ليا إني أطل عليكم في أول حفل الختام.. بشكر كل القائمين على المهرجان لللي تعبوا عشان يظهر بالتنظيم والشكل ده، وإن شاء الله نلتقي في الدورة الـ 42".يذكر أن اختتمت مساء أمس، الجمعة، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.