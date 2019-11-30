أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بالمشاركة في حفل ختام الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "انستجرام".
وكتبت ليلى عبر حسابها قائلة :" كان شرف ليا إني أطل عليكم في أول حفل الختام.. بشكر كل القائمين على المهرجان لللي تعبوا عشان يظهر بالتنظيم والشكل ده، وإن شاء الله نلتقي في الدورة الـ 42".
يذكر أن اختتمت مساء أمس، الجمعة، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي عن مشاركتها في ختام القاهرة السينمائي: شرف ليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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