الليلة.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي

تعقد إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة ثروت عكاشة في أكاديمية الفنون، في تمام السادسة مساءً، للكشف عن تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان المقرر انطلاقها في الفترة ما بين ٣ إلى ٨ ديسمبر

المقبل، وذلك تيسيرًا على من يرغبون في التغطية الإعلامية للمؤتمر من القاهرة،على أن يتم مؤتمر آخر بالإسكندرية.ومن المقرر أن يقام المؤتمر بحضور، د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، الدكتور علاء عبد العزيز رئيس المهرجان.يذكر أن المهرجان يُقام في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، ويشارك فيه طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.