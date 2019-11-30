بالصور.. إدوارد وابنته ماريا ينتهون من تسجيل أغنيه جديدة

انتهى الفنان "إدوارد" من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "رايحة لصاحباتاتي" والتي يقدم من خلالها ابنته "ماريا" إلى عالم الفن كما تمثل الأغنية عودته إلى الغناء بعد غياب طويل،

ومن المقرر أن يقوم بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في الأيام القليلة القادمة، والذي تدور أحداثه بين الأب وابنته في إطار كوميدي درامي استعراضي

الأغنية من كلمات شفيق كارم، ألحان أسامة رفعت، توزيع وجيه محمد، هندسة صوت عبدالوهاب الرافعي

وإنتاج شركة "أرتيتيود ميديا برودكشنز" .. والكليب يعد أول إنتاجات "آرتيتيود" الفنية والتي تعكف حالياً على إصدار عدد من المشروعات الاستعراضية والترفيهية في الفترة المقبلة. Advertisements

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