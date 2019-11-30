كلاكيت ثاني مرة.. شيرين تثير أزمة جديدة بالسعودية

أشعلت الفنانة شيرين عبدالوهاب غضب نشطاء السوشيال ميديا، وذلك عقب ردها على منتقدي تصريحات السابقة ووصفها لهم بـ "العوانس".



وقالت شيرين خلال حفلها الذي أقيم مساء أمس، الجمعة، بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية :"المرة االي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قولت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفه إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس"



ويشار إلى أن شيرين كان قد كانت أثارت جدلًا واسعاً منتصف شهر نوفمبر عندما قالت : "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا

شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء."



وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" بعض تعليقات الجمهور على تصريحات شيرين عبدالوهاب:



و قالت روان :" مدري اتكلم عن انها تحسبنا انتقدناها عشان على قولتها مدحت الذكور ومتناسيه انها تأمرنا بالذل والمسكنه ولا اتكلم عن كلمة "عوانس اللي اخترعت بألفين وحطبه " ولا اتكلم عن تمجيدها للذكور بداعي الاستعطاف ولا اتكلم عن طريقة انتقاء الكلمات ياويلي مره كثيرررر".

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بينما أضافت نون :" مصطلح "عوانس"اي شخص ينطقه أعرفوا انه

فارغ وجاهل أول شيء مايحترمون قراراتها ممكن البنت ماتبي تتزوج و يقيدون ويحصرون حياتها على الزواج ويشوفونها ناقصه اذا ماتزوجت وياخذونها سبيل للطقطقه أمثال شيرين أتمنى ذي ماعاد تتكلم ولا تجي بكبرها".



فيما قالت حوريه :" شوية عوانس ؟ بندخل ٢٠٢٠ وللان في ناس تعتقد ان الزواج اكبر انجاز في حياة البنت بعدين هذي شفيها مصره تنهي نجوميتها وتبينا نسحقها حتى الموت طريقة كلامها فيها تحدي وانا اموت بدق الخشوم".



وقالت شمس : " لو نجي لكلامها ترا الذكور اللي تعبديهم اللي يطلق على البنات عوانس اللي تحسبي انك تعايريهم بذا القول هما نفسهم اللي يشوفك مستعملة .. للاسف مغنية تفتقر لادآب المسرح والحضور وتتكلم كأنها في صالة بيتهم، العفوية بريئة من تصرفاتك".