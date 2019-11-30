شاهد: الفنان شعبان عبدالرحيم يحيي حفلاً على كرسي متحرك في الرياض

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - أحيا الفنان الشعبي المصري ، شعبان عبدالرحيم حفلاً غنائياً في مطعم ليالي المحروسة في البوليفارد ، ضمن فعاليات موسم الرياض . وظهر عبدالرحيم ، وهو يغني من على كرسي متحرك ، ويقدم بعض من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور .

جدير بالذكر أن مطعم ليالي المحروسة ، كان قد شهد عدد من الحفلات لبعض الفنانين الشعبيين المصريين ، من بينهم “عبدالباسط حمودة” و “سعد الصغير” .