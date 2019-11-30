الموت يفجع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - أعلن الفنان ” مفيد عاشور ” في صباح يوم أمس الجمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة زوجة الفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة ” ووالدة زوجته السيدة ” سلوى الرافعي ” .

فكتب في منشورا له : ” توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي ( زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ) .. رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته .. نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة ” .

وصرح الفنان ” منير مكرم ” عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لم يحدد بعد موعد استقبال العزاء في زوجته الراحلة سلوى الرافعي .. ويرجع ذلك لحين وصول نجله أحمد أبو زهرة من الخارج وأنه سيقوم بإعلان موعد العزاء بمجرد وصول أحمد وأسرته من الخارج .

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وقد أقيمت صلاة الجنازة على الجثمان أمس بمسجد النور بالعباسية في القاهرة عقب صلاة الجمعة .