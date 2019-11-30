شاهدوا.. شيرين تتغزل بالرجال وتصف منتقديها من النساء بـ “العوانس”

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وصفت منتقديها من النساء بـ “العوانس” خلال حفلها في موسم الرياض ليل الجمعة.

وقالت شيرين خلال حفلها، إنها قد تعرضت لهجوم حاد إثر تغزلها بالرجال، وأعادت القول إن المرأة عليها إطاعة الرجل لأن ”الرجال دول عسل وسكر“.

ثم قالت مخاطبة جمهورها من النساء، ”مش عارف إيه إلي مزعلهم كده أكيد دول شوية عوانس“.

وأطلق نشطاء مجددا هاشتاق “إخرسي يا شيرين” تعبيرا عن استهجانهم لما قالته شيرين بشأن ”العوانس“ .

واعتبر المغردون ما قالته شيرين تقليلا من شأن المرأة، التي لم يكتب لها الارتباط. وعلق مغرد قائلا: “لا تستهزأ بأحد ، فأنت لا تعلم ما يدور بالحيـاة اليوم تستهزأ به ، وغدا يستهزا بك”.

يشار إلى أن مغردون دشنوا في وقت سابق هاشتاق “أخرسي يا شيرين” ردا على حديثها، حول العلاقات بين الجنسين، حيث قالت خلال حفل غنائي لها في موسم الرياض، ، إنه بما أن النساء غير قادرات على الاستغناء عن الرجال في حياتهن، فعليهن أن يسمعن كلامهم، على حد تعبيرها.