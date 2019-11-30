ليوناردو دي كابريو متهم بتمويل ” حرائق الأمازون “

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - وجه الرئيس البرازيلي ” جايير بولسونارو ” اتهامات للنجم العالمي ” ليوناردو دي كابريو ” يوم أمس بتمويله للحرائق التي شهدتها غابات الأمازون المطيرة في الفترة الماضية والتي أثارت قلقا دوليا .

وأن تمويل دي كابريو لتلك الحرائق جاء من خلال تقديم الدعم المادي لمنظمات إنسانية لها يد في الحرائق قائلا : ” دي كابريو رجل رائع أليس كذلك ؟ .. يقدم الأموال لإحراق غابات الأمازون ” .. ولكن لم يقدم الرئيس البرازيلي أي دليلا على كلامه .

وكان بولسونارو يعلق فيما يبدو على منشورات بمواقع التواصل الإجتماعي تقول أن الصندوق العالمي للحياة البرية قد دفع أموالا من أجل صور التقطها رجال إطفاء متطوعون يفترض أنها استخدمت بعد ذلك من أجل جمع تبرعات من بينها تبرع قيمته 500 ألف دولار قدمه ديكابريو .

كما ان تلك التصريحات جاءت أيضا بعد قيام الشرطة بمداهمة مقر منظمتين غير ربحيتين لمتطوعين لإطفاء حرائق الغابات في ولاية بارا وتم توجيه اتهامات لرجال الإطفاء هؤلاء بإشعال النار في الحرائق عمدا للحصول على الأموال من خلال المنظمات المعنية بحماية البيئة .

Advertisements

ونفى الصندوق العالمي للحياة البرية تلقيه مساهمة من ديكابريو أو حصوله على صور من رجال الإطفاء .. كما نفى النجم ليوناردو دي كابريو هذا الاتهام وتبرعه للصندوق العالمي للحياة البرية .

فقال في بيان له : ” شعب البرازيل يعمل على إنقاذ تراثه الطبيعي والثقافي .. ولكن لم نمول المنظمات المستهدفة على الرغم من استحقاقها الدعم ” .

يذكر أن ليوناردو دي كابريو من المدافعين بشدة عن مكافحة التغير المناخي وأورد في الكثير من خطاباته وتصريحاته قضايا بيئية ضمنها حرائق غابات الأمازون .