الظهور الأول لتيم حسن ووفاء الكيلاني بعد شائعة تعرضهما لحادث – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: في أحدث ظهور لهما، شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني متابعيها على “إنستجرام”، صورة لها من داخل النادي الرياضي، وبرفقتها زوجها النجم السوري تيم حسن.

وتأتي هذه الصورة بعدما انتشرت أخيراً أنباء عن تعرض حسن وزوجته لحادث سير في مدينة الإسكندرية، مما أثار قلق الكثيرين خصوصاً أن الثنائي لم يعلنا عن أي شيء بخصوص هذا الحادث عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، يستعدّ حسن لتصوير الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” المقرر أن يشارك فيه خلال موسم رمضان 2020، وتشارك في بطولة الموسم الجديد النجمة السورية ديمة قندلفت.