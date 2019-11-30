متابعة بتجــــــــــرد: في أحدث ظهور لهما، شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني متابعيها على “إنستجرام”، صورة لها من داخل النادي الرياضي، وبرفقتها زوجها النجم السوري تيم حسن.
وتأتي هذه الصورة بعدما انتشرت أخيراً أنباء عن تعرض حسن وزوجته لحادث سير في مدينة الإسكندرية، مما أثار قلق الكثيرين خصوصاً أن الثنائي لم يعلنا عن أي شيء بخصوص هذا الحادث عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن ناحية أخرى، يستعدّ حسن لتصوير الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” المقرر أن يشارك فيه خلال موسم رمضان 2020، وتشارك في بطولة الموسم الجديد النجمة السورية ديمة قندلفت.
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لتيم حسن ووفاء الكيلاني بعد شائعة تعرضهما لحادث – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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