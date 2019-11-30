صابر الرباعي يتألق ويُطرب الجمهور في موسم الرياض – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيا النجم التونسي صابر الرباعي، حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء أمس واستمر للساعات الأولى من صباح اليوم، على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد، في الرياض.

وقدّم الرباعي على المسرح أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي استمتع معه بواحدة من أجمل أمسيات الطرب والغناء الأصيل.

صابر الرباعي نشر صورًا من الحفل عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقها بتعليق جاء فيه: “سعدت بوجودي معكم بالأمس في حفل مهرجان موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم”.

يُذكر أن موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءً من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 90 يوما.