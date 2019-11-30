تامر حسني يدعم ابنة الفنان الراحل عامر منيب وهذه رسالته لها

متابعة بتجــــــــــرد: وجه النجم المصري تامر حسني، رسالة دعم إلى مريم منيب، ابنة الفنان المصري الراحل عامر منيب، بعد أن طرحت أغنية جديدة تحمل اسم “عامل إيه في حياتك” بمناسبة ذكرى وفاة والدها.

وأرفق تامر حسني رسالته إلى مريم، برابط الفيديو الخاص بالأغنية، وطلب من جمهوره المشاركة في نشر العمل، فكتب عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “مليون مبروك يا مريوم يا قمر ماشاء الله روعه برافو عليكي، يلا يا جماعه شير جدًا دي بنت الغالي اللي واحشنا كلنا وحبيب الكل (عامر منيب)”.

وتعتبر هذه الأغنية بمثابة بداية حقيقية لانطلاقة مريم، ابنة عامر منيب في عالم الغناء. وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يدعم فيها تامر حسني الفنانين الشباب الذي يسعون إلى شقّ طريقهم في عالم الشهرة والنجومية.

وكان تامر حسني قد دعم في وقت سابق ابن شقيق عامر منير، الفنان الشاب خالد منيب، بعد أن استضافه على مسرح حفله في مدينة العلمين الجديدة.

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لمشاهدة فيديو أغنية “عامل إيه في حياتك”: