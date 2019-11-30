سلمان خان يجدد عقده مع "بيج بوس" بزيادة ٢٠ مليون روبية للحلقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد النجم الهندي سلمان خان الملقب بـ"تايجر بوليوود" عقده مع قناة "كولورز" الهندية، التي يقدم من خلالها البرنامج الأشهر في الهند "بيج بوس".

وقّع سلمان عقد التجديد، الجمعة، بعد أن تم تعديل البنود ليزيد أجره 20 مليون روبية في الحلقة الواحدة، ليرتفع بذلك أجره في الحلقة إلى 80 مليون روبية (مليون و٢٠٠ ألف دولار)، ويبلغ إجمالي أجره خلال الموسم ما يقرب من 28.5 مليون دولار.

تُقدم الحلقات الأسبوعية من "بيج بوس" يومي السبت والأحد، وقد بدأ سلمان مشواره مع البرنامج الأكثر شعبية عام 2006.

"بيج بوس" هو برنامج ترفيهي تعتمد فكرته على وجود مشتركين من نجوم بوليوود في منزل لمدة 3 أشهر دون وسائل تواصل بالعالم الخارجي، ويتم تصوير حياتهم اليومية مع وجود مهام يجب تنفيذها، وفتح التصويت للمشاهدين للتصفية بين المشتركين وعددهم 12، حتى يحصد في النهاية شخص واحد لقب "بيج بوس" العام.

وتضم قائمة المشتركين هذا العام العديد من الأسماء اللامعة في عالم الدراما والسينما الهندية وكذلك عروض الأزياء، ويعد أبرزهم سيدهارت شوكلا وراشمي ديساي وعاصم رياض.