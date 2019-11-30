شاب يقدم خاتم "الخطوبة" لحبيبته في حفل لمحمد حماقي بالقاهرة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ أحد الشباب محبوبته بإعلان خطوبته منها وتقديم "الخاتم" لها خلال حضورهما حفلًا غنائيًا أحياه الفنان المصري محمد حماقي في أحد المولات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وبعد صعود محمد حماقي المسرح وأداء عددٍ من أغانيه، وأثناء أغنية "راسمك في خيالي" التي قدمها لأول مرة على آلة "البيانو" تفاجأ حماقي والحضور من الجماهير بصعود "شاب" يُدعى "عمّار" وبرفقته فتاة على خشبة المسرح وأعلن أمام الحضور خطبتها على أنغام هذه الأغنية.

وحرص محمد حماقي على استقبالهما بحفاوة بالغة بعد المفاجأة غير المتوقعة له في هذا الحفل، وقال الشاب إنه لم يجد أفضل من مناسبة حضورهما حفلًا لنجم كبير مثل محمد حماقي وأغنية رومانسية مثل هذه لتقديم "خاتم" الخطوبة لمحبوبته.

وارتدت الفتاة "الخاتم" على المسرح وقام بتقبيل يدها واحتضانها على المسرح أمام الجمهور للتعبير عن مشاعر الحب التي يحملها لها.

وأثارت هذه اللقطات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذين حرصوا على تداول الصور على نطاق واسع، كما قاموا بتركيب العديد من الصور التي ضمت الحدث وسردها في شكل قصة رومانسية قلما تحدث في الفترة الحالية.

وأشار البعض إلى أنَّ قصة مثل هذه ستكتب في التاريخ لأن حالات الرومانسية والحب تكاد تكون منعدمة بين الكثيرين في ظل حالة جمود المشاعر التي يعاني منها من هم في سنهم.

ويعتبر حفل محمد حماقي واحدًا من أضخم الحفلات التي قدمها في 2019 حيث شهدت ساحات المول حشودًا جماهيرية غير مسبوقة منذ تدشينه، ومع صعود "حماقي" للمسرح برفقة مدير أعماله حمدي بدر بدأ في ترديد أغنية "نفسي أبقى جنبه" وسط صياح وأمواج من هتافات الجمهور للتعبير عن إعجابهم بالأغنية.

Advertisements

بعدها حرص محمد حماقي على توجيه الشكر والتحية للجمهور بسبب حفاوة استقباله ووعدهم بحفل يليق بهم، إذْ قدم لهم أغاني منها: "أجمل يوم، يزلزل، قدام الناس، جري ايه، أحلى حاجة فيكي، أول ليلة، افتكرت، مابلاش، قدماها".

وكانت نهلة الحاجري، زوجها محمد حماقي، قد فاجأته بالاحتفال بعيد ميلاده الـ44، وسط حضور عدد كبير من أصدقائه من الوسط الفني وخارجه، إذْ أحضرت قالب حلوى كبير حمل صورته وهو يغني في إحدى الحفلات، وعلى أنغام إحدى الأغاني اشتعل حفل عيد ميلاد "حماقي"، وسط تصفيق من النجوم الحاضرين الذين حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكان محمد حماقي قد كشف عن أكبر قصة حب في حياته وكانت لزوجته نهلة الحاجري، فقال إنها كانت زميلةً له في المرحلة الإعدادية مضيفًا: "كنت كل يوم بغلس عليها، وعايز أكلمها وهي كانت كل يوم لما تشوفني كأنها شافت شيطان، وتتخانق مع أصحابها وتتنرفز أول بس ما أظهر أو أعدي".

وأشار إلى أنه مع الوقت تقابلا، وكان ذلك في يوم عيد الحب، مردفًا: "كنت عايز أشوفها وأهلها لم يسمحوا لها بأن تخرج من المنزل، عملت نفسي بتاع ورد، ولبست هدوم قديمة شوية وخبطت على الباب بتاعها وقولت لو حد غيرها فتحلي هقول أنا بتاع الورد، والورد ده جايلكوا بس كان نفسي هي اللي تفتحلي وفعلًا هي اللي فتحتلي، ووشها جاب ألوان وقولتها هابي فلانتين وجريت، قعدنا مع بعض 3 سنين وبعدها اتجوزنا".

يُذكر أنَّ محمد حماقي، يشارك في برنامجيْ المواهب الغنائيين "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز"، كمدرب في لجنة التحكيم، ويشاركه في الأول أحلام وسميرة سعيد وراغب علامة، والثاني يشاركه نانسي عجرم، وعاصي الحلاني.