محمد منير يستعين بـ"كرسي" لاستكمال حفله في مصر بسبب مرضه .. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يستطع الفنان المصري محمد منير، التخلف عن جمهوره وأعضاء نادي هليوبوليس في مدينة الشروق بمصر، لإحياء حفل غنائي لهم كان قد تعاقد عليه قبل فترة، حيث حرص على الحضور رغم آلام الظهر التي لم يُشفى منها حتى الآن.

واضطر محمد منير للاستعانة بـ"كرسي" للجلوس عليه في لحظات التعب عند الشعور بالألم، حيث يعاني من الإصابة بانزلاق غضروفي قبل نحو شهر، وفور صعود "الكينج" للمسرح لاقى ترحيبًا وإشادة كبيرة من الحضور الذين أثنوا على حضوره رغم الأقاويل بأن الحفل كان مهددًا بالإلغاء.

ووسط حضور عدد كبير من جماهير محمد منير، أبدى ترحيبه بجمهوره وقدم لهم على مدار ساعتين مجموعة كبيرة من أغانيه التي رافقها صيحات وهتافات جميع الحاضرين وكان من بين الأغاني: "لما النسيم، في عشق البنات، ربك لما يريد، شئ من بعيد، صوتك، عايش" وغيرهم.

وكان قد أبدى الجمهور السعودي مؤخرًا رغبته في مشاهدة محمد منير، في حفلٍ غنائي، ضمن فعاليات "موسم الرياض" الذي يحظى بنجاحات كبيرة واستقبل العديد من النجوم في الوطن العربي.

وكشف مصدرٌ مقرب من محمد منير في تصريح خاص لـ"فوشيا" أنَّ محمد منير تلقى بالفعل دعوة للمشاركة في "موسم الرياض" بحفل غنائي إلا أنّه اعتذر عن المشاركة.

وأكد المصدر أنَّ "الكينج" ردّ على الدعوة بتوجيه رسالة محبة للجمهور السعودي واعتزازه به، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة، كما شكر القائمين على تنظيم الحفلات الغنائية هناك، ووعد بتحديد موعد قريب بعدما أبدى رغبة في الظهور بـ"موسم الرياض" بعد الإعلان عن تمديده حتى آذار/مارس المقبل.

Advertisements

وعن أسباب الاعتذار قال المصدر، إن محمد منير مشغول في هذه الفترة بالانتهاء من التحضيرات النهائية لألبومه الجديد والذي تم العمل على موسيقاه والتسجيل والتوزيع والميكساج في ألمانيا، منوهًا إلى أن "منير" يرغب في الوصول بهذا الألبوم لمواصفات عالمية.

واستطرد المصدر أنَّ محمد منير تلقى العديد من العروض لتسويق الألبوم عبر كبرى شركات المحمول وصناعة الموسيقى، مبينًا أنه لم يتخذ قرارًا بهذا الشأن بسبب استمرار تسجيل بعض الأغاني.

ونوّه المصدر إلى أنَّ "الكينج" يتعاون في الألبوم مع الفنان العالمي عادل الطويل وفرقته الألمانية من خلال بعض الألحان وتوزيع عدد من الأغاني، ملمحًا إلى أنَّ منير، يفكر في تقديم أغنية فلكلورية، ولكن لم يتم حسم القرار بعد، خاصةً أنه يرغب في تقديمها منفردة خارج الألبوم كي تأخذ حيزًا أكبر من الاهتمام.

وعن صحة محمد منير، قال المصدر إنّه يقضي وقته بين ألمانيا ومنزله في منطقة الشيخ زايد، ويستقبل العديد من أصدقائه والمقربين له، إضافة إلى أنه يقوم بعمل جلسات علاج طبيعي لظهره بين حين وآخر للشفاء من آلام الغضروف الذي عانى منه مؤخرًا.

يُذكر أنَّ آخر ظهور للنجم محمد منير كان على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حيث أحيا حفل افتتاح الدورة الـ 28 من مهرجان الموسيقى العربية للمرة الأولى في تاريخه، وظهر وهو يغني جالسًا غالبية الوقت بسبب معاودة آلام الظهر له.