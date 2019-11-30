محمد حفظي يؤكد أنه فخور بما وصل له مهرجان القاهرة السينمائي لأنه يحمل اسم الدولة

قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إنه فخور بما وصل له مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، معربًا عن شكره لوزارة الثقافة على دعمها ولفريق عمل المهرجان.

قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إنه فخور بما وصل له مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، معربًا عن شكره لوزارة الثقافة على دعمها ولفريق عمل المهرجان.المشابه للمهرجانات التي نراها في الخارج".

وتابع: "هذا الشكل بحاجة لمجهود وتمويل، والمهرجان يحمل اسم مصر وبالتالي لابد أن يظهر بشكل معين، والتمويل وحده لا يصنع مهرجانًا".

وعن تأهيل المهرجان لجوائز الأوسكار، قال: "وقمت بجولة في تموز/يوليو الماضي في أمريكا وتقابلت مع أكثر من 35 شركة كبيرة، منهم أكاديمية الأوسكار، وطلبنا رسميًا أن يكون مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة مؤهلة لمسابقة الأفلام القصيرة لجوائز الأوسكار".

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وانطلق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مساء الجمعة، بعدما استمر على مدار 8 أيام، عُرض خلالها 153 فيلمًا عربيًا وعالميًا، وانطلق خفل افتتاحه الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

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