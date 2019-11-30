ناصيف زيتون يغني لأطفال مرضى السرطان "مش خايف منك"









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان ناصيف زيتون أغنية "مش خايف منك" بالتعاون مع جمعية Kids First دعماً لكافة الأطفال المرضى بالسرطان. وقد جاء هذا التعاون إثر نداء أطلقه مؤسس وطبيب الجمعية الدكتور بيتر نون مناشداً الفنان ناصيف زيتون كي يلبي رغبة مئات الأطفال المرضى الذين يحلمون بالشفاء من خلال دعمه وإحساسه وصوته.

"مش خايف منك" هي عبارة عن أغنية تلامس الألم والجراح، تلامس مسيرة السرطان الذي يفتك بأجساد الأطفال البريئة، وتلامس الصلابة والرجاء والإرادة المتينة للتغلب على الخوف والمرض. إنها أغنية إنسانية بإمتياز كتبها الشاعر الكبير منير بو عساف ولحّنها المبدع هشام بولس ووزّعها الأستاذ داني الحلو.

"مش خايف منّك، أنا أقوى منّك، ومنّا فرقانة معي،

مش خايف منّك ولو عارف إنّك إنت سبب وجعي،

عندي أمل إشفى وإرجع لحياتي،

عندي أمل إرجع إلعب مع رفقاتي يلّي صاروا عنّي بعاد،

من وقت الصرت مريض ما عادوا لعبوا معي،

بدّي إرجع لمدرستي الصرلي فترة عنّا بعيد،

بدّي قلّا لمعلّمتي رح إنجح صفّي أكيد،

بدّي فرّح أهلي فيّي يلّي زعلوا كتير عليّي،

عندي إرادة قويّة لأنّو الله معي"

ومن الملاحظ عند مشاهدة الفيديو، من ملامح كافّة الأطفال المرضى الذين شاركوا في التصوير، أنّهم استطاعوا التعبير بشكل مؤثّر جّداً عن معاني الرسالة رغم وجعهم، رسالة الأمل والرجاء في الحياة والفرح رغم الألم.

يُذكر أن كافة عائدات هذه الأغنية تعود لـتأمين علاجات الأطفال المرضى الباهظة الثمن، وأن الفنان ناصيف زيتون قد تعهّد أن يحمل بصوته وحفلاته رسالة كل طفل يعاني من مرض السرطان في لبنان والعالم.

شاهد فيديو #مش_خايف_منك