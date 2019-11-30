





اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تشهد دولة الأمارات العربية المتحدة خلال هذه الأيام إحتفالات عمت كافة أرجاء الدولة، ويعتبر الثاني من ديسمبر الذي يصادف اليوم الوطني للإمارات من أبرز الفعاليات في العالم العربي، حيث يسلط هذا اليوم الضوء على اتحاد الإمارات السبع عام 1971، ليشكلوا سوياً ما نعرفه اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة تنظم شركة الخوار للإنتاج الفني بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني في إمارة رأس الخيمة أضخم الاحتفالات بهذه المناسبة يشارك فيه كل من الفنان حسين الجسمي والفنان عيضة المنهالي والفنان هزاع الرئيسي، وذلك مساء يوم الأحد الموافق الأول من ديسبمر 2019 مقابل أبراج جلفار في إمارة رأس الخيمة.



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كانت هذه تفاصيل خبر الجسمي والمنهالي وهزاع يحتفلون باليوم الوطني الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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