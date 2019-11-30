شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى إيمانويل بعد حضورها ختام مهرجان القاهرة: " فخورة بمشاركتي وأحب مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عبرت النجمة العالمية ناتالى إيمانويل بطلة مسلسل Game Of Thrones ، عن سعادتها بمشاركتها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته ال 41، وذلك من خلال نشرها مجموعة من الصور على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وعلقت إيمانويل على الصور قائلة " شرف عظيم أن أكون من بين الحضور لمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته ال 41، بل شرف أكبر أن أقوم بتقديم إحدى جوائز المهرجان، شكرا على الترحيب الدافئ، وأعتذرعلى طريقة تحدثى السيئة لـ اللغة العربية، ولكننى بالتأكيد أحب مصر".

وكانت إيمانويل قد زارت أهرامات الجيزة، وبعض الأماكن الأثرية فى مدينة الاقصر، بالإضافة إلى رحلة استجمام في مدينة الجونة.

وكانت النجمة العالمية قد أعلنت مؤخرا، عن وصولها إلى مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 41، والتي بدأت يوم الخميس الماضى، من دارالأوبرا المصرية، وانتهت أمس الجمعة 30 نوفمبرالجارى.

Advertisements

يذكرأن النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور" ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

كما أنها شاركت في سلسلة السرعة Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.

بدأت النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـعاشرة من عمرها، وفى عام 2002، شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.