شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى إيمانويل بعد حضورها ختام مهرجان القاهرة: " فخورة بمشاركتي وأحب مصر" والان مع تفاصيل الخبر
وكانت النجمة العالمية قد أعلنت مؤخرا، عن وصولها إلى مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 41، والتي بدأت يوم الخميس الماضى، من دارالأوبرا المصرية، وانتهت أمس الجمعة 30 نوفمبرالجارى.
كما أنها شاركت في سلسلة السرعة Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.
بدأت النجمة العالمية الأنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـعاشرة من عمرها، وفى عام 2002، شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناتالى إيمانويل بعد حضورها ختام مهرجان القاهرة: " فخورة بمشاركتي وأحب مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.