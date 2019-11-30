تراند اليوم : يابختك .. عبير صبري تنهال بالقبلات علي زوجها – صور

انتهت فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

توافد النجوم لحضور الحفل، وكان في مقدمتهم الفنانة عبير صبري وزوجها، والتقطا صورًا عديدة على السجادة الحمراء سويًا، كما تبادلا القبلات أمام عدسات المصورين، وهو ما أعاد للأذهان مواقف سابقة للقبلات بين النجوم وأزواجهم أو زوجاتهم على السجادة الحمراء بالمهرجانات، لا سيما الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل.

يذكر أن الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدأت فعاليتها في 20 نوفمبر الجاري بعرض فيلم “الأيرلندي” للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان “أيام القاهرة لصناعة السينما” عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.