كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - كشفت صحيفة ” سبق ” السعودية عن تمكن الأجهزة الأمنية في مكة من ضبط منزلا شعبيا استخدمته عمالة مخالفة كمنشأة صحية يتم بها علاج المرضى وصرف أدوية مجهولة المصدر كما تجري به عمليات للإجهاض .
حيث داهمت قوات الشرطة المنزل الذي يقع في حي الزهور بمكة واتضح أن العمالة خصصت أجزاء منه أيضا كغرف للطوارئ وتنويم المرضى بالإضافة إلى وجود عيادة أسنان مخالفة .
وبدأت شرطة مركز الكعكية إجراء التحقيقات اللازمة تمهيدا لإحالة ملف القضية لجهات الاختصاص .
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط منزلا شعبيا في مكة تجرى به عمليات إجهاض ويعامل ك ” منشأة صحية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.