ضبط منزلا شعبيا في مكة تجرى به عمليات إجهاض ويعامل ك ” منشأة صحية “

كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - كشفت صحيفة ” سبق ” السعودية عن تمكن الأجهزة الأمنية في مكة من ضبط منزلا شعبيا استخدمته عمالة مخالفة كمنشأة صحية يتم بها علاج المرضى وصرف أدوية مجهولة المصدر كما تجري به عمليات للإجهاض .

حيث داهمت قوات الشرطة المنزل الذي يقع في حي الزهور بمكة واتضح أن العمالة خصصت أجزاء منه أيضا كغرف للطوارئ وتنويم المرضى بالإضافة إلى وجود عيادة أسنان مخالفة .

وبدأت شرطة مركز الكعكية إجراء التحقيقات اللازمة تمهيدا لإحالة ملف القضية لجهات الاختصاص .