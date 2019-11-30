كتب امير فتحي في السبت 30 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام محبيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جمعها بالفنانة عزيزة جلال التي عادت عن اعتزالها بعد 35 عاماً من الغياب، وظهرت فيه وهي تشيد بصوت جلال الذي كما وصفته ما زال جميلاً رغم انقطاعها عن الغناء لفترة طويلة.
وقالت :”أنا شفت اليوم الأستاذة العزيزة عزيزة جلال وكنت مستمتعة وأنا مستمعة لصوتك وهي من الناس اللي أعشقهم ما زالت متألقة وجميلة وصوتها ذهب”.
إشارة إلى أن المغنية المغربية عزيزة جلال عادت إلى الأضواء بعد 35 عاماً على إعلانها اعتزال الفن إثر زواجها من رجل أعمال سعودي وتفرّغها لعائلتها، وكانت الإطلالة التلفزيونية الأولى للفنانة البالغة 60 عاماً ضمن برنامج اللقاء من الصفر الذي عرضته شبكة mbc السعودية وقدّمه السعودي مفيد النويصر يومياً خلال شهر رمضان .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أحلام تغني مع عزيزة جلال: من الناس اللي أعشقهم ما زالت متألقة وجميلة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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