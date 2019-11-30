سعدون جابر يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسمّيك حرامي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: شن الفنان سعدون الجابر هجومًا على النجم ماجد المهندس، وقال موجهًا كلامه له: هل ترضى أن نسمّيك حرامي، وذلك بسبب عدم انصياع الأخير لرغبته بعدم غناء أغانيه، كما كان قد طلب منه.
هجوم سعدون جابر على ماجد المهندس، جاء عبر تغريدة قال فيها: “لماذا يا ماجد المهندس؟ ألم أقل لك لا تغني أغنياتي؟ متى تعتمد على نفسك وتطرح أغنيات خاصة بك. إنّ ما فعلته يسمى سطوًا على حقوق ليست لك. هل ترضى أن نسمّيك حرامي؟
وسبب هجوم سعدون جابر على ماجد المهندس، هو غناء الثاني لأغنيته الشهيرة “هلا بيك هلا”، في الحفل الذي شارك فيه ماجد المهندس في “البوليفارد” في إطار موسم الرياض.
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