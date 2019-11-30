ابنة أحمد الفيشاوي تبكي : سوف أزور عائلتي في مصر قريبًا

متابعة بتجـــــــــرد: لم تتمكن لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، من تمالك نفسها عندما علمت بصدور قرار رفع حظر سفرها وعودتها إلى مصر.

وأشارت لينا الفيشاوي في فيديو نشرته عبر “إنستا ستوري”، إلى أنها لا تستطيع أن تمنع نفسها من البكاء، بعد صدور قرار بإلغاء منعها من السفر، مشيرة إلى أنها سوف تعود قريبًا إلى مصر لزيارة عائلتها.

وكانت محكمة أسرة الخليفة قد قبلت بالتظلمّ الذي تقدمت به هند الحناوي والدة لينا الفيشاوي، وأصدرت قرارًا جديدًا يعتبر أنّ القرار السابق الذي كان قد صدر لمصلحة أحمد الفيشاوي بمنع ابنته من السفر، وكأنه لم يكن موجودًا.

لينا الفيشاوي التي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، كانت قد أعلنت عقب وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي، أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب صدور قرار لمصلحة والدها أحمد الفيشاوي يمنعها من السفر مجددًا إلى إنكلترا في حال جاءت إلى مصر.