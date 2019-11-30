بريطانيا تحيي “أحد الذكرى” بمشاركة العائلة المالكة – بالصور

متابعة بتجــــــــرد: انضم أفراد العائلة المالكة وكبار السياسيين البريطانيين إلى المئات من قدامى المحاربين لإحياء ذكرى مَن فقدوا أرواحهم فى الحروب، فى مراسم إحياء “أحد الذكرى” الذي أقيم عند النصب التذكاري للجندي المجهول فى شارع وايت هول وسط العاصمة لندن.

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