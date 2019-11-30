نيللي كريم تكشف لأوّل مرّة تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية، نيللي كريم، ولأول مرة، عن تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها في الأيام الماضية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت نيللي في تصريحات خاصة لها، أنها أجرت استئصالًا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يومًا. وتابعت نيللي كريم: “أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي”.
وأضافت أن العملية وصفت بـ”الدقيقة” والصعبة جدًا نظرًا لمكان الورم “اللي طلع حميد والحمد لله”. وطمأنت نيللي كريم جمهورها وقالت إنها تريد أن تشكر الناس على سؤالهم عنها”.
يشار إلى أن نيللي كريم نشرت، الأربعاء الماضي، صورة لها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، تظهر فيها وهي تقف وسط فريق من الأطباء، وعلقت عليها “شكرا لأنكم أنقذتم حياتي”.
وتلقت نيللي كريم سيلًا من التعليقات على الصور، وجاءت بمجملها من محبّيها الذين تمنوا لها السلامة والتوفيق والصحة الجيدة.
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