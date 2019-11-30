حسين الجسمي مشاركًا في احتفالية نادي الهلال: جئت من الإمارات هلالي

متابعة بتجـــــــــــرد: بفرحة الإنتصار القارّي للسعودية والخليج والعرب، شارك النجم الإماراتي حسين الجسمي في إحتفالية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة فوز نادي الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

قدّم الجسمي أمام الجمهور الكبير الحاضر في مسرح الفنان محمد عبده في البوليفارد بمدينة الرياض، أربع أغنيات، بدأها بأغنية “يا هلالي” من كلمات فيصل السديري وألحان “سهم”، ثم أغنية “أسود الجزيرة” من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وألحان حسين الجسمي نفسه وأغنية “الجبل” من كلمات علي الخوار وألحان فهد الناصر.

لتكون إطلالته الرابعة أمام الجمهور في نهاية الأمسية الإحتفالية الضخمة، من خلال الأغنية الوطنية “سيوف العز – كلنا سلمان كلنا محمد”، فقدّمها بمشاركة نجوم الحفل الفنانين محمد عبده، رابح صقر، راشد الماجد، ماجد المهندس، وراشد الفارس، وسط تفاعل وهتافات جمهور نادي الهلال المحتفل بالبطولة الآسيوية الهامة على مستوى قارة آسيا.

وأعرب الجسمي عن سعادته بالقدوم من الإمارات الى السعودية للإحتفال بفوز نادي الهلال بدعوة من الهيئة العامة للترفيه، قائلاً: “رفعتوا الراس عالياً واحتفالكم إحتفالنا.. وفرحتكم فرحتنا”، مضيفاً شكراً لجمهور الهلال الحبيب، ألف مبروك”.