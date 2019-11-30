تايجر شروف يستعين بمشهد من "ماتريكس" في فيلمه الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق فريق عمل الفيلم الهندي المنتظر "باغي ٣" بأكمله إلى صربيا، لتصوير بعض المشاهد المتعلقة بالقتال والمعارك في رحلة مدتها 10 أيام.





وفي محاولة من بطل العمل تايجر شروف لتشويق متابعيه، نشر فيديو على موقع "أنستقرام" أثناء تدريباته على أحد مشاهد الفيلم، والذي تم اقتباسه من فيلم هوليوود الشهير "ماتريكس".

ويعد فيلم "باغي ٣" أحد أكثر أفلام بوليوود المنتظرة في عام 2020، وتشارك تايجر بطولة هذا الجزء الفنانة شرادها كابور التي ستقدم دور مضيفة طيران.

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الفيلم من إنتاج ساجد ناديوالا، وإخراج أحمد خان، ومن المقرر طرحه في ٦ مارس/آذار.

سلسلة أفلام "باغي" مصنفة حركية، وطُرح أول أجزائها عام 2000 والجزء الثاني عام 2018، وشاركت تايجر بطولته ديشا باتاني، ووصلت إيرادات الفيلم لما يقرب من 34 مليون دولار.