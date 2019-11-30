شيرين تثير الجدل في موسم الرياض .." اللي زعلوا شوية عوانس" !

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية شيرين الجدل من جديد، وذلك بعد تصريحاتها أثناء مشاركتها بحفل في موسم الرياض حيث قالت : "عاوزة أقول للستات اللى زعلت منى، إن الرجالة عسل وسكر، واللى زعلوا من كلامي دول شوية عوانس".

ووجهت إليهم رسالة قائلة: "مهما عملتوا هاشتاجات هقول اللى أنا عاوزاه بردو، أنا كمان ست مش جنس تالت، وموتوا بغيظكم".

وسرعان ما تصدرت شيرين قائمة "الترند" عبر موقع التواصل التواصل الاجتماعي تويتر تحت وسم "اخرسي يا شيرين " لتنهال عليها التعليقات والانتقادات مطالبين الفنانة بعدم التكلم في حفلاتها لأنها بحد تعبير الجمهور لا تجيد الحديث على المسرح.

فيما انتقدت العديد من السعوديات الفنانة المصرية وتصريحاتها كما طالت الانتقادات الحضور الذي صفق على كلامها.

ودائما ما تثير الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا، بسبب تصريحاتها التي عادة ما تتراجع عنها وتصف بـ”التلقائية”، والتي كان آخرها خلال إحيائها حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث أثارت حالة من الجدل في السعودية، عقب تصريحاتها، للسيدات “طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه، مطلعين عنيهم ليه طيب؟”.

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فضلا عن تصريحاتها عن مصر والتي أيضا تضعها في مشاكل ثم تعاود وتقول بأنها لم تقصد وتتحدث بتلقائية، كما قالت في وقت سابق بإحدى الحفلات بأنها “خسارة في مصر” وطالب الجمهور نقابة الموسيقيين حينها بالتدخل ومنع شيرين من الغناء مباشرة أمام الجمهور، خاصة أنها لا تسيطر على انفعالاتها وحديثها ولا تفكر فيما تقوله.

وتعد هذه الحفلة الرابعة لشيرين في السعودية، وكانت قد أحيت أولى حفلاتها في جدة عام 2018، بينما أحيت حفلة غنائية مميزة في موسم الرياض، منتصف نوفمبر الجاري، وحفلة اليوم هى الثانية لشيرين في السعودية في أقل من شهر واحد، في ظاهرة هي الأولى من نوعها فنيا.

من جانب آخر يجمع موسم الرياض ـ الذى يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل ـ بين الفعاليات المتنوعة بحيث تناسب كل أنواع وطبقات المجتمع، ما بين الألعاب الترفيهية المثيرة، وعروض السيارات، والموضة، والحفلات الشرقية والغربية، والمسرحيات، والمزادات، والأمسيات الشعرية والسينما المفتوحة، وليالي الطرب وغيرها، حتى جذب الزائر والمواطن والسائح ليتخطى عدد مرتادى فعالياته الـ5 ملايين زائر.