حلا شيحة تتفادى هجوم افتتاح القاهرة السينمائي بإطلالة محتشمة في الختام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفادت الفنانة المصرية حلا شيحة الهجوم الذي تعرضت له بسبب إطلالتها في حفل افتتاح الدورة 41 بهرجان القاهرة السينمائي، وذلك من خلال اعتمادها فستانًا محتشمًا في الختام.

ورصدت كاميرا "فوشيا" إطلالة حلا شيحة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانًا أزرق واسع، بدت خلاله في قمة تألقها، ورغم أن الفستان احتوى على فتحة ساق جانبية إلا أن الفنانة المصرية حرصت على عدم إظهار ساقها قدر الإمكان.

ونالت حلا إشادة الحاضرين على السجادة الحمراء، مؤكدين أن الإطلالة جاءت مناسبة تمامًا لها، وزادت من جمالها وتألقها بـ"الريد كاربت".

وكانت حلا قد فاجأت جمهورها بإطلالة جريئة خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الذي يُقام في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وارتدت حلا شيحة فستانًا في حفل الافتتاح حمل اللون الأسود وكان مكشوف "البطن"، وتميّز الجزء العلوي من التصميم بالقماش اللامع، واعتمدت مكياجًا جذابًا تناسق مع لون بشرتها، كما ظهرت بخصلات شعر منسدلة على كتفيها، ونسّقت إطلالتها ببعض المجوهرات.

وأكّدت الفنانة المصرية في وقت سابق أنها تستعد للعودة للسينما وستكون مفاجأة لجمهورها، رافضةً الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بالعمل في الوقت الحالي.

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وتمنّت حلا شيحة أن تقدّم فيلمًا تقدّم فيه شخصية "مامي" ولديها أبناء في هذا الزمن، وذلك عندما أكّدت أن فيلم "إمبراطورية ميم" للفنانة المصرية فاتن حمامة من أقربها لقلبها باعتباره من الأفلام الكلاسيكية.

وأثارث حلا شيحة جدلًا كبيرًا بين متابعيها مؤخرًا بسبب صورة نشرتها عبر حساباتها الشخصية؛ إذ اتهموها بالخضوع لعملية لتجميل في أنفها وشفتيها اللتين ظهرتا منتفختين بشكل ملحوظ، حيث سبق وأعلنت هنا أنها ليست ضد عمليات التجميل المنتقاه.

ونشرت حلا مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، أظهرت من خلالها شفتيها بشكل واضح، واختارت أحمر شفاه باللون البيج الفاتح ووضعت مكياجًا ناعمًا بألوان هادئة معتمدة فيه على اللون البني الفاتح للعيون، وعلقت: "طاقة إيجابية".

يُذكر أن الدورة الـ41 شهدت عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، بينها قرابة 35 فيلمًا تُعرض عالميًا للمرة الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.