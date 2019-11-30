مي عمر في مرمى الانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة.. والجمهور: صايرة أوفر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادت الفنانة المصرية مي عمر، لإطلالاتها الجريئة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، حيث ارتدت فستانًا برتقاليًا ضيقًا للغاية وقصيرًا كشف عن ساقيها؛ ما أبرز مفاتن جسدها، كما تميز الفستان بفتحة صدر واسعة؛ ما تسبب في هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضدها.

ورصدت "فوشيا" إطلالة مي عمر على السجادة الحمراء، التي استطاعت من خلالها جذب عدسات المصورين، وسط تعليقات بجرأة فستانها بعكس ما كانت الحال عليه في حفل الافتتاح.

ومن بين التعليقات التي تداولها رواد السوشال ميديا على فستان مي عمر: "مش طويل شوية؟!"، و"في أبشع من هيك فستان؟"، "صايرة تلبس أوفر".

ويبدو أن مي أدمنت إثارة الجدل في المهرجانات الفنية؛ إذ تسببت إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة، في سخرية واسعة منها، بعدما ارتدت فستانًا مليئًا "بالريش" إضافةً إلى التطريزات الراقية واللامعة، وظهرت على "السجادة الحمراء" وهي تحمل "ذيل" الفستان الذي افترش السجادة وأبطأ من حركتها.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت الانتقادات تطالها فقال متابع: "صاحبة أجمل بطانية في حفل الافتتاح"، وأضافت أخرى قائلةً إن الإطلالة صادمة ولم تَحُز على إعجابها وربما تكون الأسوأ في المهرجان، وسخرت منها متابعة أخرى قائلةً: "حد شايف عشة الفراخ اللي وقعت فيها، مي عمر فستانها".

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وتعاقدت الفنانة مي عمر مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، حيث تؤدي دور البطولة النسائية أمامه في أول تعاون يجمعهما في مسلسل واحد.

وكانت مي عمر واجهت الكثير من الانتقادات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائيّ في دورته الثالثة، إذ ارتدت فستانًا من الشيفون باللون البنفسجي، وجاء مفتوحًا من الجهة اليسرى ومنطقة الصدر ومن منطقة الخصر حتى أسفل الفستان.

وبينما كانت مي تقف إلى جانب زوجها المخرج محمد سامي، لالتقاطِ صورةٍ لهما على السّجّادة الحمراء، انشغلت مي بإظهارِ "فتحة" الفستان أمام الكاميرات، وهو ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الجمهور عمّا إذا كان فستانها ببطانةٍ أم لا؛ إذ إنَّ الفستان بدا شفافًا من دون بطانة ويُظهرُ أجزاءً من جسدها.

يُذكر أن آخر أعمال مي عمر كان مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا، والفنان إدوارد، والفنانة إنجي المقدم، والذي عُرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا باهرًا.