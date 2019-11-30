أحمد فهمي ببدلة حمراء ومن دون هنا الزاهد في ختام القاهرة السينمائي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفت الفنان المصري أحمد فهمي، الأنظار على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، بعدما ظهر مرتديًا بدلة حمراء غريبة نوعًا ما في هذه المناسبة الفنية.

ورصدت كاميرا فوشيا، أحمد فهمي أثناء وقوفه للتصوير على "الريد كاربت"؛ إذ اعتمد بدلة حمراء ونظارة شمسية؛ الأمر الذي تفاعل معه العديد من رواد السوشال ميديا، وأطلقوا حملة سخرية واسعة منه.

واتهم كثيرون، الممثل الشاب بتعمده إثارة الجدل، مثلما يفعل على السوشال ميديا من خلال صوره الغريبة وتعليقاته الجريئة التي تحمل السباب أحيانًا ضد المتابعين، وأكمل ذلك بظهوره ببدلة حمراء ملفتة نوعًا ما.

وصرح فهمي في لقاء تلفزيوني، تعليقًا على إطلالته بقوله: "أخشى السخرية مني، لكنها أعجبتني وسنرى مع حلول الليل، هل سيقوم الجمهور بالتريقة علي أم لا".

واللافت في الأمر، أن فهمي حضر حفل الختام بينما غابت زوجته هنا الزاهد، في حين كانت الأخيرة قد حضرت حفل الافتتاح، في غياب زوجها، ما تسبب في تساؤلات حول سبب ظهور كل منهما دون الآخر في حفلي الافتتاح والختام.

وكانت هنا الزاهد ظهرت بإطلالةٍ خطفت الأضواء إليها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، وسط تساؤلات من الجمهور حول ظهورها بشكل منفرد دون زوجها الفنان أحمد فهمي.

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وعلى الرغم من اعتيادهما الظهور دائمًا في جميع المناسبات خلال فترة خطوبتهما، تغيّر الأمر كثيرًا بعد الزواج؛ إذ لم يجتمعا سويًا في أي مناسبة باستثناء عيد ميلاد أحمد فهمي؛ الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر ظهور مثير للجدل لأحمد فهمي، عندما نشر صورة له أثناء طفولته وهو يدخن سيجارة على الرغم من صغر سنّه والذي بلغ وقتها 4 سنوات.

وعلق فهمي على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاً: "ابتديت بدري بدري"، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل واسع، فقال المتابعون: "ده افتخار ولا تشجيع للأطفال"، و"ابني بيحبك ومتابعك ده منظر.. دي ممكن تعرضك للمساءلة القانونية"، و"أنا ملاحظ إنك وهنيدي أعداء وبتغير منه"، و: "ما شاء الله على القدوة.. فين أهلك من الصورة دي.. فين حقوق الطفل؟".

يذكر أن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، انطلق مساء اليوم الجمعة، بعدما استمر على مدار 10 أيام، عُرض خلالها 153 فيلمًا عربيًا وعالميًا، وانطلق حفل افتتاحه الأربعاء الـ 20 من نوفمبر.