إليك قائمة الفائزين بجوائز مهرجان القاهرة الـ41!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُسدل الستار على فعاليات النسخة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي؛ إذ أقيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين في احتفالية استقبلها المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي إضافة إلى العديد من النجوم العالميين.

وشهد حفل الختام الإعلان عن جوائز المسابقات الرسمية الأربع وهي: المسابقة الدولية التي تنافس بها 15 فيلمًا بينها الفيلم المصري "احكيلي"، للمخرجة ماريان خوري، وتتضمن جوائزها الهرم الذهبي والفضي والبرونزي، وجائزتي أفضل ممثل وممثلة، إضافةً إلى جوائز مسابقتي آفاق السينما العربية، والتي تنافس فيها 12 فيلمًا، ومسابقة أسبوع النقاد التي تنافس فيها 7 أفلام دولية، ومسابقة سينما الغد التي تنافس فيها 20 فيلمًا.

وقامت بتقديم الحفل الإعلامية المصرية جاسمين طه زكي، وشهد الحفل تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، في حين استطاع فيلم "لم أعد هنا" الظفر بجائزة الهرم الذهبي، وتنشر "فوشيا" عبر السطور التالية قائمة الجوائز الكاملة.

ذهبت جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان لفيلم "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي - تونس فرنسا لبنان، وكان هناك تنويه خاص لفيلم "فخ" إخراج ندى رياض – مصر - وكان قد شارك في مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، إضافة إلى تنويه خاص آخر لفيلم "تماس" إخراج سمير سرياني- لبنان - وشارك في مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

في حين ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري" إخراج جابرييل أبرانتيس- البرتغال فرنسا - مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، أما جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير: "أمبيانس" إخراج وسام الجعفري – فلسطين- مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة.

واقتنص فيلم "اعتقال" إخراج أندريه كون- رومانيا- مسابقة أسبوع النقاد الدولي، جائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما ذهبت جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم "أرض الرماد" إخراج صوفيا كيروس أوبيدا - كوستاريكا، وتشيلي، والأرجنتين - مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

وحصد فيلم "بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلي كمال- لبنان، الإمارات- مسابقة آفاق السينما العربية جائزة أحسن فيلم غير روائي، وذهبت جائزة أحسن أداء تمثيلي- الممثل على ثامر – "شارع حيفا" إخراج مهند حيال- العراق- مسابقة آفاق السينما العربية.

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وذهبت جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان - مسابقة آفاق السينما العربية، أما جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم "شارع حيفا" إخراج مهند حيال- العراق- مسابقة آفاق السينما العربية.

ونال جائزة أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولار فيلم "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان، وحصد فيلم "أبناء الدنمارك" إخراج علاوي سليم- الدنمارك جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية "فيبريسي"، أما جائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) وقدرها 20 ألف دولار فنالها الفيلم المصري "احكيلي" إخراج ماريان خوري- مصر.

وذهبت جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني لفيلم "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة الدولية، أما جائزة أحسن ممثلة فذهبت للفنانة جودي ان سانتوس عن فيلم "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة الدولية فيما نال جائزة أحسن ممثل الفنان خوان مانويل جارسيا تريفينا عن فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس - المكسيك، والولايات المتحدة- المسابقة الدولية.

واقتنص فيلم "بين الجنة والأرض" إخراج نجوى نجار- فلسطين، أيسلندا، لوكسمبورج- المسابقة الدولية جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، وذهبت جائزة الهرم البرونزي مناصفة لفيلم "نوع خاص من الهدوء" إخراج ميكال هوجينور- التشيك، وهولندا، ولاتفيا- المسابقة الدولية، وفيلم "الحائط الرابع" إخراج جانج تشونج، جانج بو- الصين- المسابقة الدولية.

في حين ذهبت جائزة الهرم الفضي لفيلم "شبح مدار" إخراج باس ديفوس- بلجيكا المسابقة الدولية، أما جائزة الهرم الذهبي فنالها فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس - المكسيك، والولايات المتحدة، - المسابقة الدولية.

يُذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تعد من الدورات الاستثنائية؛ إذ شهدت عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، من بينها 35 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.