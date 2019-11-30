كيفانش تاتليتوغ يغضبُ من أسئلة الصحفيين.. ما علاقة جان يامان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تجاهل الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ الحديث عن مواطنه جان يامان، حين طرح أحد الصحفيين سؤالًا يتعلّق بيامان في آخر لقاءٍ صحفي أُجري معه خلال حضوره حفلًا لعلامة "Knitss".

وفي التفاصيل قام الصحفي بتوجيه سؤالٍ لكيفانش قائلًا: "جان يامان كان في إسبانيا أيضًا وحصل ازدحام في المطار وتم التعليق عليه كثيرًا بأن السيد كيفانش كان في إسبانيا ولكن الازدحام لجان يامان"، ولكن كيفانش قال له: "هل يمكنك إعادة السؤال؟".

وأعاد الصحفي طرح سؤاله مجددًا ولكن بصيغةٍ أخرى مع القول بأنَّ جان يامان يدفع لشركاتٍ خاصةٍ لتقوم بذلك الازدحام وأنه تم المقارنة بين كيفانش ويامان، وحين انتهى الصحفي من إعادة السؤال، قال كيفانش: "هل لديك سؤال يتعلّق بي يا أخي".

ورغم محاولات كيفانش تجاهل الصحفيين الآخرين الذين كرّروا السؤال والتأكيد عليه في البداية، إلا أنه خضع في النهاية وقال: "تعرفونني جيدًا، إلى يومنا هذا لم أُعلّق على أي حادثة لا تتعلّق بي ومجددًا لا أعلق".

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وحاول الصحافي محاصرة كيفانش مرةً أخرى بقوله: "عندما جئت إلى المكان كان جان يامان متواجدًا ولكنه غادر عندما أتيت أنت، وكانت التعليقات جاء صاحب المكان"، ليقول كيفانش: "استغفر الله، لا تفعلوا هذا يا رجال، لطفًا" وتابع: "عمتم مساءً، لا أريد أن أتكلم، رجاءً أطلب منكم احترام هذا الأمر".

وأضاف: "إذا سألتموني عن أعمالي ومشاريعي القادمة ستسعدوني وحينها سأجيب بوضوح".

وتأتي تصريحات كيفانش بعد يومين من تصريحاتٍ لجان يامان عن استقبال الجماهير له في مطار مدريد، قال فيها: "نعم هذا ما حصل، ماذا أفعل يا أصدقاء؟ أنا مسلسلاتي بيعت لإسبانيا لكن لا أعرف هل أخيكم كيفانش بيعت مسلسلاته؟ يجب علي أن أبحث كي أعرف"، وتابع: "أنا مسلسلاتي يتم مشاهدتها بكثرة هناك يا أصدقاء".

ولم يكن كيفانش تاتليتوغ الوحيد الذي وُجِّه له سؤالٌ يخصّ جان يامان وشهرته خارج تركيا ورفض التعليق عليه، إذ توجّه أحد الصحفيين بسؤال للممثل التركي أونور تونا عن جان يامان قائلاً: جان يامان مشهور هذه الفترة جدًا في بلدنا ويستقبله الجمهور في المطار"، ليرد أونور قائلًا: "لا أعرفه أبدًا"، وتابع: "لا أعرفه شخصيًا ولا يوجد سلام بيننا، لذلك لا أريد التعليق على الموضوع".