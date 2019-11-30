شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: أدرس أكثر من عرض لرمضان وأحسم موقفى خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة صابرين أنها تدرس أكثر من عرض للمشاركة فى مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل، مضيفة أنها تنتظر قراءة السيناريوهات ومعرفة طبيعة الشخصيات المرشحة لها قبل الموافقة على أى منها، لافتة إلى أنها خلال الأسبوعين المقبلين ستحسم موقفها وتعلن عن عملها الجديد.



صابرين

وأشارت صابرين لـ"الخليج 365" إلى أنها تبحث عن دور مختلف وبعيد عن الذى قدمته فى شهر رمضان الماضى، اذ ظهرت بشخصية كوميدية مع على ربيع فى "فكرة بمليون جنيه"، موضحة أنها استطاعت اللعب فى منطقة لم تكن تتواجد فيها سابقاً ونجحت فيها مع الجمهور، وتتطلع لأدوار مختلفة جديدة.

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وقدمت صابرين فى رمضان الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.



النجمة صابرين

يذكر أن صابرين قد أعلنت مؤخرا عن خلعها الحجاب مما جلعها تتصدر مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى.