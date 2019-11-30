شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بدأه فى هوليود ..5 أعمال مصرية كانت بحاجة للذكاء الاصطناعى بعد موت أبطالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما إن تم الإعلان عن بدء تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في هوليود مؤخراً، وتأكيد إدخالها خلال الفترة المقبلة، حتي أثارت انتباه كثيرين ممن اندهشوا بمجرد قراءة أخبار بخصوص الفكرة التي تتحدث حول إمكانية إعادة نجوم رحلوا قبل سنوات ليتواجدوا في الأعمال الحالية.

وذلك بعدما أعلن القائمون على فيلم Finding Jack أن الممثل الراحل جيمس دين سيكون بطل فيلمهم القادم، حيث توفي "دين" في عام 1955 بعد أن حقق نجاحا لا بأس به، ويبدو أن منتجي الفيلم سوف يستخدمون صوراً وتسجيلات قديمة بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي من أجل الوصول للصورة المثالية وذلك عن طريق نظام المحاكاة لحركاتهم، وبالتالي من الممكن مشاهدة نجوم آخرين خلال الفترة المقبلة.

وكعادة أي أمر يبدأ من هوليود ثم تنتشر العدوي في العالم أجمع، من الممكن أن نشاهد أعمال مصرية بمشاركة أبطال مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وغيرهم، كما أن تلك التقنية لو تم تطبيقها في مصر قبل سنوات لساهمت في إنقاذ العديد من الأعمال الفنية التي تأثرت بوفاة نجومها، وذلك لأن منتجي تلك الأعمال سيلجأوا لتلك التقنية ليهربوا من هذا المأزق الذي هدد أعمال كثيرة نسلط الضوء علي 5 منها.



De Aging

1/ عبد الله غيث في مسلسل "ذئاب الجبل".

أدت وفاة الفنان عبد الله غيث، أثناء تصوير مسلسل ذئاب الجبل، إلى تغيير نهاية المسلسل بشكل كامل، فقد توفي بعد إصابته بأزمة قلبية، وذلك قبل الانتهاء من المسلسل، مما أدى إلى إلزام أسرة المسلسل بتغيير نهايته تماماً بسبب هذا المأزق، وبالتالي لو كانت تلك التقنية موجودة لشاهدنا نهاية المسلسل مثلما كانت مكتوبة.



عبد الله غيث

2/ الفنانة أسمهان في فيلم "غرام وانتقام"

توفيت المطربة أسمهان في ظروف غامضة عام 1944 قبل استكمال آخر مشاهدها، في فيلم "غرام وانتقام"، بعد انقلاب سيارتها على طريق رأس البر، وهو ما جعل القائمين علي الفيلم يضطرون لتغيير نهايته، لتنتهي بوفاة البطلة كما حدث بالفعل لإنقاذ الموقف.



اسمهان

3/ أحمد زكي في فيلم "حليم"

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عانى الفنان أحمد زكي كثيراً أثناء تصوير فيلم "حليم"، وهو الفيلم الذي شهد أولي تجارب هيثم أحمد زكي التمثيلية حيث لعب دور حليم في فترة الشباب.

فيلم حليم وحالة استخدام تقنية De-Aging التي يتم استخدامها حالياً، لم يكن هناك حاجة لانضمام هيثم إلى أسرة الفيلم للعب تلك الشخصية، نظراً لأن تلك التقنية كانت لتجعل أحمد زكي يلعب نفس الدور في فترة الشباب دون الحاجة إلي ميكب أو غيرهم من الأمور مثلما يحصل في أفلام هوليود وآخرها فيلم الايرلندي الذي يظهر فيه روبرت دي نيرو بثلاثة مراحل سنية مختلفة من الشباب حتى وفاته عجوزاً.

هيثم احمد زكي

4/ رشدي اباظة وظهر صلاح نظمي

عام 1980 شهد وفاة رشدي أباظة بالتزامن مع تبقي مشاهد له في فيلم الأقوياء، وهو ما جعل منتجي الفيلم يحاولوا ينقذوا العمل من خلال حيلة جديدة.

الحيلة تمثلت في الاستعانة بصلاح نظمي وتصوير المشاهد المتبقية الذي ظهر فيها بظهره فقط، حتي ينقذوا الفيلم، وهو ما حدث بالفعل ليعرض الفيلم في نفس العام.



رشدي اباظة وصلاح نظمي

5/ صلاح قابيل وعصر الفرسان وليالي الحلمية

صلاح قابيل أيضاً ممن صادفوا هذا الموقف بوفاته أثناء تصوير مسلسل "عصر الفرسان"، وقبل الانتهاء من آخر مشاهده فيه ليضطروا للجوء إلي ابن عمه الملحن والصحفى محمد قابيل الذى يشبهه ليقوم بتصوير آخر مشاهده فى هذا المسلسل.

بينما في مسلسل "ليالي الحلمية" الذي لعب فيه دور سماحة، فقد فضل المؤلف أسامه أنور عكاشة انهاء دوره خلال العمل، وألا يقوم سواه بإكمال الدور خلال المسلسل.