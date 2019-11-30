لم يغادر العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية لهادي الجيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار في تحسن مستمر، لكنه ما زال في العناية المركزة بالمستشفى.

وأضافت نهال عنبر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": " الفنان هادي الجيار في العناية المركزة للعلاج من آثار الالتهاب الرئوي، مشيرة إلى أن الفنان الكبير بحالة جيدة لكن الأطباء يريدون خروجه من العناية على منزله، ووجوده في المستشفى الاَن للإطمئنان عليه.

وكان الفنان هادي الجيار، قد دخل المستشفى في بداية الشهر الجاري، بعد إصابته بفيروس تسبب في إصابته بالتهاب رئوي.

يُذكر أن هادي الجيار انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي.