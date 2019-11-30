بعد إعلان نيللي كريم.. 3 فنانون أصيبوا بورم حميد في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

كشفت النجمة نيللي كريم عن إجرائها جراحة لاستئصال ورم حميد في وجهها، بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية.

وقالت نيللي في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنك الروسية، إن عملية استئصال الورم كانت صعبة ودقيقة لأنها بجوار عصب الوجه.

ثم نشرت نيللي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي مبتسمة، وعلقت: " أحب أطمئن كل أصدقائي و جمهوري أنا الحمد الله بقيت كويسة، عاوزة أشكر ربنا أولًا و أشكركم من كل قلبي على سؤالكم و أمنيتكم للشفاء، ربنا ما يحرمني منكم".

وقبل نيللي كريم، نرصد لكم نجوم أصيبوا بأورام حميدة في 2019.

- ماجي بو غصن

خضعت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، في شهر يوليو الماضي، لعملية جراحية لإزالة ورم في المخ، في عملية استمرت 5 ساعات من الوقت وتكللت بالنجاح، وخرجت من العناية المركزة بعدها بأيام، ثم خضعت لراحة لمدة شهرين.

ماجي بو غصن

Advertisements

خالد سليم

كشف الفنان خالد سليم أنه كان مصابًا بورم حميد على الأحبال الصوتية، وقال سليم في لقائه في برنامج (معكم - منى الشاذلي) الذي يعرض عبر قناة cbc، إنه قلق كثيرًا عندما أخبره الطبيب أن هناك مشكلة في أحباله الصوتية، مشيرًا إلى أنه في البداية قال له إن لديه تجمعا دمويا.

وكان خالد سليم قد خضع لعملية جراحة واكتشف أنه كان يعاني من ورم بالأحبال الصوتية، وبعد إجراء العملية وفحص الورم تبين أنه حميد. وروى خالد سليم أنه عقب الجراحة ظل صامتًا لمدة 20 يوميًا، وممنوع من أي مجهود وابتعد عن الغناء تمامًا، وظل جالسًا في منزله حتى لا يتعرض لأي إرهاق.

وأضاف أنه تلقى علاجًا به (كورتيزون) لذا اكتسب وزنًا زائدًا ووصل إلى 124 كيلو جرام، وبعد مرور هذه الفترة الصعبة، قرر سريعًا أن يعود إلى جسده الرياضي ليستعيد وزنه، لذا يخضع لتمارين رياضية وكثيرًا ما يشارك جمهوره بصور وفيديوهات له خلال التدريبات.

خالد سليم مع منى الشاذلي

إيناس عز الدين

أيضا المطربة الشابة إيناس عز الدين، كشفت عن إصابتها بورم حميد.

كتبت إيناس، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "أنا فرحانة قوي، وكان لازم أفرحكم معايا نتيجة تحليل العينة بتاعتي طلعت والحمد لله الورم حميد مش خبيث وهستأصله اليومين الجايين، أنا عشت الفترة اللي فاتت أيام صعبة كتير فوق ما أي حد يتصور، والحمد لله النهاردة أنا مطمئنة".