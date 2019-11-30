تراند اليوم : فيديو| "شيرين" تستفز السعوديات.. ماذا قالت عن "العوانس"؟



فجرت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، ضجة واسعة بحديثها عن "العوانس" خلال حفلها الغنائي بالسعودية.

وكانت "شيرين" ترد على الانتقادات لتصريحات سابقة دعت فيها المرأة إلى سماع كلام الرجل، واصفة مهاجميها بـ "العوانس".

وقالت "شيرين" خلال الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات "موسم الرياض": "المرة الي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفه إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس..".

وكانت شيرين قالت في منتصف نوفمبر الماضي: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء.."

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وتصدر هاشتاج حول تصريحات المطربة المصرية الأعلى تفاعلاً في تويتر السعودية.

وعلق المحامي والكاتب عبدالرحمن اللاحم عبر حسابها على "تويتر": "اللي يعرف التافهه ؛ شيرين ، يقولها : إن اللي يسمها المجتمع؛ عنوسة ؛ مو مسبّة و لا عيارة .. فتاة ما قدر الله أن تلتقي بشريكها ، وممكن أن وراها شخص عضلها ومنعها من حقها في الزواج ، وأن دورها كمؤدية ينحصر فقط بالغناء و الترفيه عن الناس اللي دافعين تذاكر لهذا الغرض".

بينما علقت إحدى المغردات السعوديات تحت هاشتاج: "#اخرسي_ياشيرين"، قائلة: "عزيزتي شيرين (العانس ) انثى عن الف رجل هي التي امتنعت عن الاستعباد والتزاوج وكرست حياتها في العلم والعمل والاعتماد على النفس ليست حثاله مسرح ورقص وهز وليست طقاقه بالريال تخضع".

— MBC1 (@mbc1)