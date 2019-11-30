بالفيديو: حامد الضبعان يوضح سبب تحوله من الإنشاد للغناء في هذا الوقت

أكد الفنان حامد الضبعان الذي اشتهر بالإنشاد، أن تحوله إلى الغناء ليس بدافع الشهرة أو المال، مبيناً أن أغنية “قلبك وطن” التي أطلقها الأسبوع الماضي هي امتداد لأناشيد سابقة. وقال الفنان خلال استضافته في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إنه لم يربح حتى الآن من الأغاني، وشهرته موجودة قبل الأغاني، ولا تفرق معه المسميات مطرب أو منشد أو فنان.

وحول تأخره في الغناء وتخصصه في الإنشاد، قال إنه في السابق كان هناك موانع اجتماعية حتى وصل الأمر إلى تكفيره ومحاربته في “خطبة جمعة”، مشيراً إلى أن الآن المجتمع كله تغير.