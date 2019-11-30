شاهد: لقطات تكشف وجه زوج روزانا اليامي بوضوح لأول مرة

تداول رواد مواقع التواصل فيديو يكشف وجه زوج الإعلامية السعودية روزانا اليامي لأول مرة، بعد أن كانت تتعمد إخفاء ملامحه منذ زواجهما.

زوج روزانا اليامي ظهرت ملامحه بوضوح لأول مرة منذ زواجهما في شهر أغسطس الماضي، وذلك خلال احتفالهما بفوز نادي الهلال بكأس دوري أبطال آسيا.

وأطلت روزانا اليامي وهي ترتدي فستاناً أزرق ملكي وبجوارها زوجها وهما يحتفلان بفوز نادي الهلال، ليتم تداول المقطع وصور منه بكثافة على مواقع التواصل، نظراً لأنه الظهور الأول لزوج الإعلامية السعودية بشكل واضح.

وكانت روزانا اليامي فاجأت الجمهور بإعلان زواجها، من خلال نشر لقطات لمراسم عقد القران والاحتفال بالزفاف مع عريسها.

زواج روزانا اليامي أعلنت عنه من خلال نشر مقاطع من الاحتفال، فظهرت هي وعريسها وهما يستعرضان خاتمين الزواج مع حرصهما على التقاط الصور التذكارية.

وحرصت روزانا اليامي على تغطية وجه عريسها من خلال وضع “إيموجي” قلب حب، واكتفت فقط بذكر اسمه وهو خالد دون أن تذكر أن معلومات إضافية عنه.

ومع احتفال روزانا اليامي بعيد ميلادها بعد أسابيع قليلة من عرسها، حرصت للمرة الثانية على تغطية وجه زوجها، مكتفية بنشر صور من جلسة تصوير رومانسية جمعت بينهما في الحفل، مع إظهار جزء صغير من وجهه حتى لا يبدو واضحاً شكله للجمهور.